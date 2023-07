VIDEO F1 | GP Austria 2023 | highlights e sintesi Vince Verstappen | 2° Leclerc | Sainz sfiora il podio

(Di domenica 2 luglio 2023) Maxancora. Il bi-campione del mondo centra il successo anche nel Gran Premio d’, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e prosegue in un dominio che ormai non sembra più avere limiti. Il portacolori del team Red Bull centra il successo numero 42 della sua carriera, dopo aver centrato la doppia pole position e aver vinto anche la Sprint Race di ieri. La gara lunga di oggi tra i monti della Stiria ha visto il comodo successo di Maxche ha preceduto Charlese Sergio Perez terzo e di nuovo sul. Quarto Carlos, davanti a Lando Norris, quindi sesto Fernando Alonso davanti Lewis Hamilton e George Russell, infine completa la top1o Lance ...

