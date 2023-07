Victor Lafay vince la seconda tappa del Tour de France

(Di domenica 2 luglio 2023) AGI -ha vinto oggi ladelde2023, la Vitoria Gasteiz-San Sebastian, di 209 chilometri. Ilse del team Cofidis, scattato a mille metri circa dal traguardo, si è imposto in volata davanti al belga Wout Van Aert (team Jumbo-Visma), secondo, e allo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates), terzo. La maglia gialla di leader della corsa è rimasta sulle spalle del britannico Adam Yates (Uae Team Emirates), vincitore ieri della prima frazione. Domani la terzadella centodecima edizione della Grande Boucle, la Amorebieta Etxano-Bayonne, di 193.5 chilometri. "Una volta arrivati alla fine dell'ultima discesa ho cominciato a fare i conti e ad aspettare. Ho capito che in una volata vera e propria non avrei ...

Tour de France 2023, occasione mancata per Victor Lafay: "Avevo le gambe per giocarmela ma non sono stato furbo" SpazioCiclismo

