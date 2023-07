Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla Pontina permangono code per un incidente avvenuto in precedenza all’altezza di Pomezia versoproseguendo sulla Pontina più avanti troviamo code per traffico da Castelno a Castel di Decima spostiamoci sullaNapoli dove permangono le code per un incidente avvenuto in precedenza tra Colleferro e Ferentino in direzione della capitale sulla Firenzeè mosso il veicolo in panne tra Fabro e Orvieto rimanendo su questo ma dobbiamo delle code per un incidente tra Attigliano e Orte in direzionerimosso anche le incidente sul Raccordo Anulare in interna all’altezza dell’uscita dellaTeramo al momento non ci sono disagi alla ...