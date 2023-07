Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità in servizio dellaIniziamo dalla Pontina dove un incidente e la causa delle code da Castelno a via di Pratica in direzione della capitale spostiamoci sullaNapoli Dove troviamo un incendio tra Ceprano e Frosinone si invita a prestare Attenzione anche sulla Firenzea causa di un veicolo in panne tra Fabro e Orvieto in direzionesullaFiumicino code per traffico all’altezza del raccordo in direzione di quest’ultimo su via Litoranea con il traffico da Ardea a Capocotta nelle due direzioni Infine per gli eventi nella capitale per tutta la giornata di oggi dei Fori Imperiali è isola pedonale deviate quindi cinque linee bus di zona da Matteo bertoncini e a infomobilità è tutto al ...