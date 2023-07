Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 2 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da apporre infomobilità un servizio dellatraffico regolare sulla anulare le principali autostrade delsu via Litoranea invece code per traffico da Ardea a Capocotta nelle due direzioni gli eventi nella capitale è tutta la giornata di oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale deviate quindi cinque linee bus di zona infine il trasporto pubblico sulla linea Metre questa sera I treni sono attivi fino a fine servizio gli interventi riprende dal lunedì al venerdì con le ultime partenze da capolinea alle 21 attivi poi i bus sostitutivi da Matteo bertoncini e infomobilità è tutto adesso un messaggio di sicurezza stradale Quando sei in auto Rispetta i limiti di velocità guida in sicurezza campagna di sensibilizzazione promossa da...

Sparatoria questa notte in via Saggese a Casalnuovo di Napoli dove un uomo di 29 anni, Pasqualino Iazzetta, è stato colpito alla gamba destra. L'uomo è stato portato al pronto soccorso della clinica ...Si comunicano le seguenti ulteriori modifiche alladella prossima settimana: piazza DELLA ... via, tratto all'altezza del civico 10, restringimento della sede stradale per riparazione a ......, proseguendo dritti, e, svoltanto a sinistra, verso i paesi cimini. Alla Colonnetta, in ... La sicurezza stradale passa in primis sulla regolarestradale. Di certo i conducenti di auto, ...