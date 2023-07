Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023) PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL LITORALENO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA DI PRATICA SI RALLENTA ALTEZZA CASTELNO DIREZIONE PRATICA DI MARE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE DIREZIONE ANZIO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA A ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IAD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE REGINALDO BELLONI TR VIA LA SPEZIA E VIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral