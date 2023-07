Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023)DEL 2 LUGLIOORE 9.20 claudio veloccia SULLA A1FIRENZE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA FIANONO E PONZANONO DIREZIONE FIRENZE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL LITORALENO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA DI PRATICA SI RALLENTA ALTEZZA CASTELNO DIREZIONE PRATICA DI MARE Servizio fornito da Astral