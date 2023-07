Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023)DEL 2 LUGLIOORE 8.20 claudio veloccia PERCORRENDO VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA TORRIMPIETRA DIREZIONE CIVITAVECCHIA SUL LITORALENO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA A GENZANO SULLA PRINCIPALE VIA EMILIAGNA TRA VIA CALABIRA E VIA SARDEGNA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO A GUIDONIA DOVE SI RALLENTA IN VIALEIN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DELL’UNIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE FORMELLESE NORD TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DEI MANDORLI E STRADA COMUNALE DI MONTE ZUCCHERINO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral