Verstappen vince il Gran Premio d' Austria | le Ferrari al secondo e al quarto posto

Leggi su agi

(Di domenica 2 luglio 2023) AGI - Dopo il trionfo in Sprint Race, Maxcon la Red Bullil GP d'e segna anche il giro veloce della gara per il punto addizionale.ilsta Charles Leclerc. Terzo Sergio Perez con l'altra Red Bull davanti alladi Carlos Sainz. Gara positiva anche per la nuova McLaren, che si piazza quinta con Lando Norris, seguita da Fernando Alonso in Aston Martin e Lewis Hamilton in Mercedes. Ottavo e nonoper George Russell (Mercedes) e Pierre Gasly (Alpine), con Lance Stroll (Aston Martin) che chiude la top ten dei piloti a punti in questo nono appuntamento del Mondiale 2023 di F1. "Mi godo um bel momento, ora concentrati su Silverstone" "Siamo riusciti a stare davanti ere la nostra gara, scegliendo ...