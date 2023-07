(Di domenica 2 luglio 2023) Ha vinto, pardon, stravinto Maxe questo può apparire anche una non-. Sul circuito di casa Red Bull l’olandese ha fatto tutto, pole e vittoria sia nella sprint che nella gara vera. Si è anche tolto lo sfizio di fare il giro veloce e prendersi il punto addizionale togliendolo al compagno di squadra Perez facendo un pit stop in più nonostante dal box gli sconsigliassero di prendersi un rischio inutile. Una smargiassata che almeno gli ha consentito di essere inquadrato per qualche minuto dalla televisione visto che il suo strapotere lo fa spesso “dimenticare” da chi decide chi e cosa mandare in onda. La veradel weekend stavolta riguarda la Ferrari ed è una buona. Primo podio stagionale, su un circuito dove va ricordato che l’anno scorsovinse e storicamente la ...

16.37 F.1 Austria:vince,2° Leclerc Red Bull Ring a Spielberg uguale 'casa' ugualedominatore. Maxin Austria e corre veloce, velocissimo,verso la storia: 42° trionfo in carriera (staccato Senna) e 7° successo stagionale su 9 gare. C'è poi il Gp 'degli altri',...Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale di F1 2023 aggiornate dopo la sprint race del Gran Premio d'Austria. Sul circuito di SpielbergMaxdavanti a Sergio Perez ed un ottimo Carlos Sainz. Di seguito vi andiamo a riepilogare le classifiche complete per quanto riguarda la classifica piloti e quella dei costruttori.negli ascolti tv. Intanto il programma della Gialappa's Band questa settimana è andato in onda lunedì anziché domenica sera (per il Gp di F1 del Canada vinto da Maxdavanti a ...

Verstappen stravince in Austria. La notizia è che Leclerc è arrivato secondo Il Foglio

Primo podio stagionale per la Ferrari con il monegasco che ha terminato il Gp d'Austria davanti a Sergio Perez. È ancora presto per dire se le Rosse possono lottare per il secondo posto nel campionato ...SPIELBERG - E' Verstappen a trionfare nel Gran Premio d'Austria, valevole per la decima tappa del Mondiale 2023 Formula 1. Il pilota olandese domina un'altra gara ed è il primo a realizzare un poker n ...