Verstappen senza rivali | ma in Austria ossigeno per Leclerc e Sainz | Ferrari seconda forza del Mondiale

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023)anche in, è vittoria numero sette su nove e arriva al termine di un weekend clamorosamente dominato dal due volte campione, che chiude in testa prove libere, qualifiche, shootout, gara sprint e infine la gara di oggi, in cui si permette pure il lusso – facendo infuriare il team – di voler prendere anche il giro veloce, imponendosi sui meccanici e facendoli scomodare nell’ultimo giro, strappandolo al compagno Perez, pur avendo appena 23 secondi di margine su. Ecco, arriva però da Charles l’altra notizia di giornata: il monegasco è quello di venerdì e non quello completamente in balia degli eventi di ieri, trova il secondo posto che è il miglior risultato stagionale, ritrova il sorriso, può anche rallegrarsi per il fatto di aver avuto il muretto dalla sua parte, ...