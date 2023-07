Verstappen il cannibale domina anche la gara sprint sul circuito di casa della Red Bull

... 'Domani deve essere un'altra cosa, con la pista asciutta siamo stati vicinissimi ae ... E questa volta è lecito perché, è vero che ilsaluterà tutti se non ci saranno imprevisti ...Adesso ilè lui e grazie anche a una monoposto perfetta, lui non molla un colpo. Da un anno e passa a questa parte,non ne sbaglia una e il terzo titolo mondiale, in mancanza di ...Ah, naturalmente ha vinto Max, non c'è nemmeno più bisogno di dirlo. Ha preso tutto lui ... E' unche si divora tutto, come chiamavano Eddie Merckx, ma il campione belga delle due ...

F1, GP Austria pagelle: Verstappen cannibale e sbruffone, Leclerc era ora, Sainz bravo e sfortunato Virgilio Sport

Nono round del Mondiale 2023 allo Spielberg con un Max Verstappen cannibale che si mangia tutta la concorrenza e chiude il 1:07.012, prendendosi anche il ...Leclerc ha tenuto duro con il secondo posto e Sainz meritava di più della quarta piazza. Bravo Vasseur. Ma occhio a dire che la crisi è finita ...