(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ fissato per la giornata di domani,3 luglio,didavanti al gip del tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone per il 41enne finito in manette per ladi. L’uomo – difeso dall’avvocato Cne Ruggiero e Maria Carmela Picariello – è accusato di aver rifornitoillegalmente, con modalità da rendere impossibile il controllo dei registri, delle stesseda sparo nonché dei soggetti che ne entravano in possesso. Gli inquirenti gli contestano circa 23 cessioni didi vario tipo, irregolari. Dallo scorso mese di novembre del 2022, sulla scorta delle prime risultanze investigative emerse, la licenza di commercio era stata già ...

Vendita clandestina di armi, lunedì l'interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip AvellinoToday

