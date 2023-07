(Di domenica 2 luglio 2023) L’uomo era stato era stato ricoverato più volte con sintomi da avvelenamento dacida. E così il personale dell’ospedale di Rimini, dove era stato curato più volte a partire da luglio dell’anno scorso, hanno segnalato l’anomaliaQuestura. È stata questa denuncia, fatta a gennaio, che probabilmente ha salvato la vita all’uomo. Nei giorni scorsi la moglie, 46anni, è stata fermata per tentato omicidio dagli investigatori della Squadra mobile. Il provvedimento è stato convalidato ieri. La donna ora si trova ai domiciliari in casa della madre con il braccialetto elettronico. Dagli esami richiestiè emersa così la positività dell’uomo ai principi attivi del Bromadiolone e Coumatetralyl, contenuti neicidi. Al momento della perquisizione domiciliare, gli agenti nell’appartamento della coppia hanno ...

Una 46enne di Rimini, d'origine moldava ha tentato di uccidete il marito con deltopi e mercoledì scorso, il 28 giugno, personale della polizia di di Rimini, al termine di una serrata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, ha eseguito ...

Veleno per topi al marito, arrestata una 46enne: la segnalazioni alla polizia partita dall’ospedale Il Fatto Quotidiano

