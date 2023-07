Vela | 52a Transpac | Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono partiti

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) Alle 11:55 ora locale (18:55 UTC; 20:55 ora italiana) di sabato 1 luglio è partita la 52a edizione dellaific Yacht Race () anche per la classe deiscafi che si è unita al resto della flotta già in regata. Da Pt. Firmin, Los Angeles,e i compagni di equipaggio navigheranno su70 per 2225 miglia fino al traguardo al largo di Diamond Head, Honolulu, Hawaii, sfidando i due MOD 70 americani Argo, con skipper Jason Carroll e navigatore Brian Thompson, e Orion, con skipper Justin Shaffer. Al fianco disu70 il team composto da Guido Broggi (ITA), Oliver Herrera Perez (ESP), Francesco Malingri (ITA), Francesco Pedol (ITA), ...