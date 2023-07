Varese | donna investita e uccisa da auto pirata

(Di domenica 2 luglio 2023) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Undi 41 anni è morta dopo essere statada un'nel centro di Gemonio, nei pressi di Luino, in provincia di. Laè deceduta in ospedale poco dopo l'incidente, avvenuto ieri sera. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di risalire all'mobilista che si è dato alla fuga. Al vaglio anche le telecamere di videsorveglianza presenti nella zona.

