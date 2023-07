Varese | auto pirata a tutta velocità | investita e uccisa una 41enne

(Di domenica 2 luglio 2023) La donna è stata travolta da un'in corsa che non si è neppure fermata. I carabinieri indagano per risalire al responsabile

La donna è stata travolta da un'auto in corsa che non si è neppure fermata. I carabinieri indagano per risalire al responsabile ...VARESE - E' morta la donna di 41 anni investita per strada a Gemonio, nel Varesotto, da un'auto pirata. La donna, nonostante i tentativi dei medici in ospedale di salvarle la vita, è deceduta dopo alc ...