Vangelo di oggi 2 Luglio 2023 | Mt 10 | 37-42 | Video commento

(Di domenica 2 luglio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 2, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me”. “Gesù non intende di certo sottovalutare l’amore per L'articolodi: Mt 10,37-42proviene da La Luce di Maria.

... nella testimonianza e promozione della verità cristiana, che è conforme alcustodito e ... le tristezze e le angosce degli uomini d', dei poveri soprattutto e di tutto coloro che soffrono", ...'Ora tocca a noi, come Gesù nelche abbiamo ascoltato: toccare per dire alzati, vivi, non ... Un progetto tuo e dasempre più nostro per respirare, per vivere, per saper stare su questa ..."Ora tocca a noi, come Gesù nelche abbiamo ascoltato: toccare per dire alzati, vivi, ... Un progetto tuo e dasempre più nostro per respirare, per vivere, per saper stare su questa ...

Paolo Curtaz - Commento al Vangelo di domenica 2 Luglio 2023 - Cerco il Tuo volto

«Ti chiedo che come prefetto dedichi il tuo impegno personale in modo più diretto alla finalità principale del Dicastero che è di “custodire la fede”». Questi il compito e la raccomandazione che papa ...È sconcertante leggere su quotidiani e siti giudizi negativi riguardo alla missione di pace del card. Matteo Maria Zuppi, come se il presidente della Cei avesse voluto svendere l’Ucraina alla Russia.