Usa | sparatoria a Baltimora | almeno 2 morti

(Di domenica 2 luglio 2023) Ci sono anche 28 feriti, tre sono gravi E’ diduee 28 feriti, tre dei quali versano in condizioni gravi, il bilancio di unaavvenuta la notte scorsa a, nel Maryland, durante una festa di quartiere. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte ora locale, nel quartiere di Gretna Court. Le autorità hanno individuato un sospetto, tuttora in fuga, ha reso noto la polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

