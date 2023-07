Usa 2024 | Obama scende in campo per aiutare Biden e punta a conquistare i giovani elettori

(Di domenica 2 luglio 2023) Un pranzo alla Casa Bianca. Poi dei video per lanciare la raccolta fondi per la rielezione nel. Barackè sceso inin aiuto di Joetendendo una mano al suo ex numero due e sostenendo quindi nella campagna per le elezioni del. L’obiettivo diè quello di rilanciare la sua immagine e, soprattutto,. Il presidente paga infatti lo scotto delle sue continue gaffe oltre che dei suoi 80 anni che non lo rendono certo “appetibile” agli occhi delle nuove generazioni. Al contrarioriesce a parlare il linguaggio deirestando un volto d’ispirazione per idemocratici. La maggiore visibilità dell’ex presidente e il ...

... che ha visto le due squadre arrivare all'intervallo sul punteggio di 6 - 6, prima che gli... Traguardo che per entrambe le due nazionali vuol dire accesso ai Mondialiin programma a Doha....il Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia 2023 -che ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaksNew York - Milioni di americani stanno tornando ad abituarsi al volto del 44° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama , sceso in campo per sostenere la candidatura di Joe Biden e della sua vice, ...

Usa 2024, Obama scende in campo per Biden: boom sui social la Repubblica

A Los Angeles, in semifinale, un break di 5-0 tra 3° e 4° tempo fa volare gli azzurri che ritrovano la rivale di Budapest 2022. Cinque gol per Di Somma. Campagna applaude: “Grandissima prestazione” ...L’Italia della pallanuoto è in festa, battuti gli USA il settebello arrivano in finale di Word Cup e si aggiudicato il pass ai Mondiali 2024 ...