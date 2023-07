Uomo trovato morto nelle acque del lago | s' indaga

(Di domenica 2 luglio 2023) Il corpo di unè stato avvistato stamani a Comodel, nei pressi di una piccola spiaggia, da un passante che ha avvertito i soccorsi. L’, però, probabilmente uno straniero, erada alcune ore, stando alle condizioni in cui è stato, e sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il cadavere. Le indagini sono affidate agli agenti della Questura.

L'era morto da alcune ore, stando alle condizioni in cui è stato. Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il cadavere. Le indagini sono affidate agli agenti della Questura.Sul movente in merito a un piccolo debito, l'risponde in modo netto: "È una ca.a. Nel ... Il carrello" dove è statoil cadavere "se l'è fatto portare sotto casa. Quindi erano più" persone. ......hanno contattato la vittima e hanno individuato e identificato l'. Poi hanno eseguito una perquisizione nel garage di quest'ultimo, dove era stato visto entrare con il coltello. Qui hanno...

Uomo trovato morto in un campo con una freccia nella testa: a dare l ... Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo nei pressi di una spiaggetta in città, ora la Questura dovrà procedere all’identificazione ...