Le ragazze dell'17 del Perugia hanno conquistato una storica finale alla Niels Liedholm Cup. Prestazione sopra le righe, con un netto 7 - 0 alla semifinale. Oggi l'ultimo atto contro il DFK ...GIOVANI Il regolamento della Serie D ha cambiato lo scorso anno la regola sugli- che era ... prestandosi a comparire in un video promozionale, le bandiereVito De Lorentiss, Gildo ...Correale 7 Perno della trequarti, dimostra di possedere ottime abilità creative e di impostazione, difatti è dai suoi piedi che prende forma ogni tentativo di offensiva delle. Mariottini ...

Under 17 biancorosse, storica finale alla Niels Liedholm Cup! Quotidiano Sportivo

Pietro Ceppodomo, attaccante classe 2003 all’occorrenza anche seconda punta o esterno di attacco, anche il prossimo anno sarà in forza al Terranuova Traiana. Ceppodomo ha fatto tutta la trafila delle ...Le biancorosse dell'Under 17 della Liedholm Cup iniziano bene, battendo 4-1 le pari età svedesi della Films SK. Gioia per le grifoncelle e per l'esperienza di vita importante per alcune ragazze. Oggi ...