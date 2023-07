(Di domenica 2 luglio 2023) Ennesimo caso di insegnanti presi di mira da studenti. Dopo la vicenda delladi Milano colpita con pallini di gomma in aula da alcuni, ecco la storia di una docente nello Spezzino che sarebbe statada un gruppo di allievi. Sei liceali tra i 14 e i 15 anni...

...morte di Lea Luzzatto " (2023) sull'uccisione senza colpevoli della giovaneaccaduta ... ad inquadrare la personalità dell'assassino sia solo un'donna, la vicina di casa dell'omicida,...Un'candidata è quella di Nadia Calvino , attuale ministro dell'Economia del governo spagnolo ... docente di Diritto Bancario all'università del Sannio a Benevento ed Elena Carletti,...Teatro dei fatti una quarta classe di una scuola elementare di Terracina dove la, 44 ...elementare che non tu che fai la quarta' gli avrebbe detto in una occasione e ancora in un'...

Un'altra professoressa vittima degli alunni: molestata per mesi Today.it

Sei studenti tra i 14 e i 15 anni del liceo artistico, cinque ragazzi e una ragazza, sono indagati dalla procura dei minori di Genova con l'accusa di molestie nei confronti di una professoressa. (ANSA ...Prendere un rischio può portare al più grande e migliore cambiamento della propria vita. Almeno così è stato per il professore dell'Università di Stanford David Cheriton ...