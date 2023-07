Una figlia | una madre | un padre

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 2 luglio 2023) E ci piace ogni tanto guardare nel profondo di uno spazio che è vuoto di certezze, ci mette tranquilli, perché così almeno è chiaro che non dobbiamo trovare niente. I ricordi dell’infanzia non sono nostri: se nessuno ce li regala, non esistono. Per questo l’infanzia è una colossale menzogna, che raccontiamo primo di tutto a noi stessi. Che cosa incide la nostra mente al punto da diventare un ricordo, e che cosa invece se ne va nel nulla? E per quale colpa o difetto? Ci sono momenti difettosi che non avranno il bene di diventare ricordi? Lei ci portava una vita che non era la nostra, di cui non sapevo niente, tantomeno se ne avrei mai avuta una simile. Ma mi bastava. Per me era sufficiente che quella vita esistesse, che fosse una possibilità. Con quel poco che sapevo riuscivo a fare le magie. Non so come si mescolano le immagini che uno incamera con quel che gli raccontano le altre ...