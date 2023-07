Un posto al sole | trame dal 3 al 7 luglio 2023 | Eugenio dice basta?

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 2 luglio 2023) Unalindugerà nuovamente sulla crisi matrimoniale che stanno attraversandoe Viola. Stando alledal 3 al 7, in particolare, la Bruni continuerà a mostrarsi fredda e scostante nei confronti del marito evitando addirittura di rimanere da sola con lui. Il magistrato, però, sarà stanco del comportamento di Viola e la loro unione sarà fortemente a rischio. Intanto, Alberto imporrà a Clara di troncare con Eduardo per il bene di Federico. La Curcio, a quel punto, dovrà valutare cosa fare, mentre Sabbiese verrà coinvolto in una retata che avrà conseguenze molto gravi anche su Rosa e sulla stessa Clara. Dal canto loro, Marina e Roberto saranno sempre più distanti, mentre Lara dovrà fronteggiare il ritorno di Ida, la quale sarà intenzionata a far parte ...