Umtiti si offre a parametro zero all’Inter? C’è l’indiscrezione

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) L’Inter potrebbe approfittare di un nuovo: c’èche avvicina Samuel: questo lo scenario delineato su Twitter dall’esperto di mercato, Ekrem Konur. PROPOSTA A? L’Inter è alla ricerca di nuovi profili per andare a occupare quei posti rimasti liberi dopo gli addii (vedi QUI). A questo proposito, per la difesa, si sarebbe proposto un profilo da tenere d’occhio. Si tratta di Samuel, ex del Barcellona che ha giocato l’ultimo anno in Serie A, tra le file del Lecce. Il suo entourage, secondo quanto riferito da Ekrem Konur su Twitter, l’avrebbe proposto comepropriodi Simone Inzaghi (vedi QUI). Agents offered a potential free transfer of ...