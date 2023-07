Ultimo | dito medio dal palco ai giornalisti che hanno esultato per il suo quarto posto a Sanremo – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 2 luglio 2023) «Posso avere un momento per parlarti con sincerità?», cantava ieri sera, 1 luglio,nella prima tappa del suo tour estivo allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. E mentre si esibiva sulle note di Canzone stupida, alle sue spalle, sullo schermo, si susseguiva un carosello di ritagli di giornali in cui veniva stroncato da alcuni. La risposta è stata eloquente: unben piazzato a favor di camera. Il fatto che i rapporti trae diversinon siano propriamente amichevoli è ormai storia nota, sin dallo scontro avvenuto a2019, quando si classificò secondo, dietro a Mahmood, e in sala stampa gli animi si scaldarono parecchio, sfociando in uno scontro parecchio acceso tra il cantautore romano e alcuni critici. Si pensava ...