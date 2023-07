Ultime Notizie Roma del 02-07-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 luglio 2023)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione completo in Ucraina attacco di droni russi nella notte su chi è per dopo due settimane di silenzio l’esercito ha fatto sapere di averli abbattuti tutti a canzone le bombe hanno colpito una farmacia un ristorante in una zona residenziale le foto di chi è per farlo sapere che la controffensiva avanza nell’aria di Batman il presidente zielinsky che oggi è Odissea torna a lanciare l’allarme sui rischi legati alla centrale nucleare zaporizhia secondo lui dell’Ucraina è altamente probabile che la Russia possa provocare un esplosione controllata nell’impianto per dire anche gli occupanti russi stanno ricorrendo da te terroristici perché loro esercita mostrato debolezza sul campo di battaglia sul fronte interno Russo resta da chiarire e ora la vicenda ...