Ultime Notizie Roma del 02-07-2023 ore 08 | 10

(Di domenica 2 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Andiamo in Francia in apertura quinta notte di tensioni 486 resti il Ministero L’età media dei Fermati dice intorno ai 17 anni I migliaia al corteo funebre per maiale 1300 gli arresti dall’inizio delle proteste una situazione sotto controllo a darmene ne parla di notte più tranquilla le proteste si spostano anche a Losanna le truppe russe continuano a concentrare il loro porti principali sulle direzioni l’imbarcazione Marene Dov’è Continuano i pesanti combattimenti durante il giorno vi sono svolti i 46 scontri di combattimento così lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine su Facebook durante il giorno nemico ha lanciato un missile 27 attacchi Air effettuati circa 80 attacchi da batterie missilistiche sulle posizioni delle nostre truppe su quelle delle aree popolate ...

Dj - set che invadono gli spazi pubblici e li trasformano in discoteche a cielo aperto: è la nuova frontiera della movida dei giovanissimi, che trasforma le vie in discoteche e manda il traffico in ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLe storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra: sabato 1 luglio Adnkronos

Quinta notte di scontri in Francia. Non si fermano le proteste per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un agente di polizia dopo un controllo a un posto di blocco. La rabbia si allarga ancora ...Le mosse di Juventus, Inter, Milan e di tutte le altre big del campionato sul calciomercato: tutte le trattative di domenica 2 luglio ...