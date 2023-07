Ultime Notizie – “Non convinta che ci si possa arrivare per legge”

(Di domenica 2 luglio 2023) “Non sonoche al salario minimo siper. Noi siamo attenti a tutte le dinamiche del mondo del lavoro”. A dirlo all’indomani dell’intesa sulla soglia a 9 euro l’ora raggiunta dalle opposizioni per una proposta unitaria da presentare alla Camera, è la ministra del Lavoro Marina Calderone, intervenendo a margine del Festival del lavoro 2023. “In ambito comunitario – ricorda Calderone – la direttiva stessa dice che al salario minimo siattraverso diversi percorsi”. OPPOSIZIONE: “INCOMPRENSIBILE NO DESTRA” Ma l’opposizione insiste sulla necessità del provvedimento. “La ministra del Lavoro dice che non serve unasul salario minimo. A lei e al Governo – afferma la segretaria del Pd Elly Schlein – vorrei ricordare che ci sono ...

Nella capitale ucraina in azione le difese aeree. Burns ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina durante il quale al direttore della Cia, secondo il Washington Post, è stata rivelata la strategia di ...Calciomercato LIVE: segui con noi tutte ledel giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Il calciomercato non dorme mai. Concluso il campionato, dal primo ...Burns ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina durante il quale al direttore della Cia, secondo il Washington Post, è stata rivelata la strategia di Kiev per riprendere i territori occupati dalla ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

L'holding che guida il Brera FC mira ad espandersi all'estero, per diventare un network globale. E partendo dalla Macedonia, ecco come.Juventus proiettata al futuro ma con ancora la decisione della Uefa da arrivare: la rinuncia non è la soluzione, assist per la stangata ...