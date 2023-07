Ultime Notizie – morto a 18 anni pilota Van’T Hoff

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 2 luglio 2023) Tragedia nel mondo dell’automobilismo. Sulla pista belga di Spa-Francorchamps, Dilanoolandese di appena 18, èquesta mattina durante la gara di Formula Regional European Championship (evento nell’ambito della 24h di Spa del GT World Challenge Europe). Ildella MP Motorsport è stato coinvolto in una violenta collisione, sotto la pioggia, ed è stato centrato da Adam Fitzgerald che, incolpevole, non ha potuto evitarlo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione