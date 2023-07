Ultime Notizie – Morta Zoe | l’orango del Bioparco di Roma

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 2 luglio 2023) “Con commozione e tristezza comunichiamo cheZoe è venuta a mancare“. A darne notizia è ildicon un post su Facebook. “Aveva 37 anni, un’età piuttosto avanzata per questa specie. Era nata al Giardino zoologico die per tanti anni ha condiviso l’area con la madre Petronilla e la sorella Martina. A inizio giugno, a seguito di un malessere, è stata sottoposta ad approfonditi accertamenti sanitari. Dopo primi, incoraggianti, segnali di ripresa, a inizio settimana ha cominciato a manifestare sintomi di apatia e disinteresse per il cibo, seguiti da un improvviso peggioramento legato a una presunta infezione polmonare con decorso acuto. Sarà l’esame autoptico a confermare le cause del decesso. “La Presidente della FondazionediPaola Palanza ...