Ultime Notizie – Marcus Thuram all’Inter | è ufficiale

(Di domenica 2 luglio 2023)è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il 25enne attaccante francese approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia Mönchengladbach. A dare l’annuncio il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. “Corre veloce: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo – si legge su inter.it – Per dimostrare a tutti di valere molto di più del cognome che porta, senza però mai dimenticare gli insegnamenti e l’esempio di papà Lilian, che, inizialmente, avrebbe preferito si dedicasse al judo o alla scherma. Niente da fare: simili, eppure così diversi, entrambi con l’Italia nel destino”. “è nato il 6 agosto 1997 a Parma, durante l’esperienza emiliana del padre. Il calcio ha sempre fatto ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Nella capitale ucraina in azione le difese aeree. Burns ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina durante il quale al direttore della Cia, secondo il Washington Post, è stata rivelata la strategia di ...Calciomercato LIVE: segui con noi tutte ledel giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Il calciomercato non dorme mai. Concluso il campionato, dal primo ...

Ucraina-Russia, ultime news sulla guerra: sabato 1 luglio Adnkronos

L'holding che guida il Brera FC mira ad espandersi all'estero, per diventare un network globale. E partendo dalla Macedonia, ecco come.Juventus proiettata al futuro ma con ancora la decisione della Uefa da arrivare: la rinuncia non è la soluzione, assist per la stangata ...