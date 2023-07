(Di domenica 2 luglio 2023) Ora è ufficiale: Eusebio Diè ildel. A dare l’annuncio il club ciociaro con una nota sui suoi canali social. “IlCalcio comunica di aver affidato ad Eusebio Diil ruolo diresponsabile della prima squadra. Il tecnico nativo di Pescara ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Burns ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina durante il quale al direttore della Cia, secondo il Washington Post, è stata rivelata la strategia di Kiev per riprendere i territori occupati dalla Russia.

