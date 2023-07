Ultime notizie Calcio Estero | Solomon al Tottenham | Tonali ecco quando l’annuncio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24-Newcastle, c’è il giorno dell’ufficialità Il centrocampista del Milan a metà settimana dovrebbe essere annunciato dagli inglesi., accordo raggiunto conGli Spurs hanno trovato l’intesa col giocatore che arriva a parametro zero. Al-Hilal va su Juan Jesus Dopo il tentativo fallito per Allegri, l’Al-Hilal prende il portoghese. Real Madrid, la richiesta di Mbappé Il contratto richiesto dal francese al Real Madrid. Fuorigioco, la rivelazione: «La FIFA prepara la rivoluzione!».la nuova regola La FIFA starebbe preparando la rivoluzione per quanto riguarda la regola ...