Ucraina | Zelensky | Russi pronti a far esplodere la centrale di Zaporizhzhia

(Di domenica 2 luglio 2023) 02 lug 08:37a farEsiste un 'serio rischio' che laa possa provocare un'esplosione controllata nellanuclearedi, in ...

Attaccati anche i quartieri residenziali: 'Pronti all'adesione Ue. Un'Europa della pace è impensabile senza l'' Nella notte, poco dopo la mezzanotte, erano stati attivati gli allarmi ......governocon Paesi esteri. A tutto questo vanno aggiunti gli oneri derivanti dalle spese di guerra e il crollo degli investimenti . Numeri pazzeschi, pari a quasi 3 volte il Pil dell'...02 lug 00:04: "Non tratto con i russi se non si torna ai confini del '91" Volodymyrha ribadito che l'non intende avviare negoziati con la Russia se anche quest'ultima si ...

Ucraina, ultime notizie. Zelensky chiede nuovo pacchetto di sanzioni Ue, inclusa Rosatom Il Sole 24 ORE

La guerra in Ucraina giunge al giorno 494. Zelensky annuncia: "Presto ritornerà chi è all'estero a causa della guerra". E afferma che "è il semestre decisivo per la nostra adesione all'Ue. Ora gli aff ...Prosegue la guerra in Ucraina. Le autorità di Kiev riferiscono oggi di aver abbattuto tutti i droni russi nell'ultimo attacco aereo alla capitale. Lo ...