Ucraina | Zelensky | ' Mosca pronta ad attaccare Zaporizhzhia'

Ucraina, Zelensky: "Russi pronti a far esplodere la centrale di Zaporizhzhia" TGCOM

Volodymyr Zelensky denuncia il rischio che permane alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dato che la Russia, sostiene il presidente ucraino, è tecnicamente pronta a provocare una esplosione localizz ...Dopo una pausa di dodici giorni, di nuovo attacchi di droni, nella notte, a Kiev. Lo fa sapere un funzionario militare ucraino, che specifica che i sistemi di difesa aerea hanno preliminarmente distru ...