Ucraina | ultime notizie Mosca | molti militari Wagner hanno accettato di passare nell’esercito russo

(Di domenica 2 luglio 2023) Nella notte è scattato in varie città, tra cui la capitale Kiev, l’allarme per un attacco con droni lanciato dai russi da sud: le difese aereeabbattuto tutti i velivoli scagliati contro la capitale. La Russia ha dichiarato l’ex rabbino capo diPinchas Goldschmidt “agente straniero”. Il bando di Goldschmidt avviene ad un anno di distanza dalla sua partenza daa seguito dell’invasione dell’. Il capo della Cia Burns ha compiuto un viaggio segreto indurante il quale, secondo il Washington Post, ha appreso la strategia di Kiev per riprendere i territori occupati dalla Russia e aprire trattative per un cessate il fuoco conentro fine anno