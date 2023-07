Ucraina | Papa “Non stanchiamoci di pregare per la pace”

ROMA - 'Anche in questo periodo estivo non stanchiamoci di pregare per la pace, in modo speciale per il popolo ucraino tanto provato'. CosìFrancesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla. 'Non trascuriamo le altre guerre, purtroppo spesso dimenticate, i numerosi conflitti e scontri che insanguinano ...E' l'esortazione diFrancesco, che ha poi aggiunto: 'Non trascuriamo le altre guerre, ... Stando all'aeronauticanell'attacco sarebbero stati impiegati otto droni Shahed di fattura iraniana ...ROMA - "Anche in questo periodo estivo non stanchiamoci di pregare per la pace, in modo speciale per il popolo ucraino tanto provato". CosìFrancesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro, rivolgendosi alla folla. "Non trascuriamo le altre guerre, purtroppo spesso dimenticate, i numerosi conflitti e scontri che insanguinano ...

Papa Francesco, l'arcivescovo di Kiev: «Ecco perché gli ucraini lo ritengono filorusso» ilmessaggero.it

“Tanti conflitti e scontri dimenticati”, ha aggiunto il Pontefice: “la preghiera è la forza mite che protegge e sostiene il mondo” ..."Lo Spirito ha distribuito doni di profezia nel santo Popolo di Dio: ecco perché è bene ascoltare tutti. Ad esempio, quando c’è da prendere una decisione ...