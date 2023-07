Ucraina | media russi | Il gruppo Wagner ha preso 17 | 5 miliardi di euro dallo Stato

02 lug 17:59russi: "Wagner ha preso 17,5 miliardi di euro dallo Stato" Il gruppo Wagner guidato da Yevgeny ...22 Medvedev: "Kiev vuole i confini del 1991 Quella era la Russia" 'La giunta...A riportarlo sono ilocali: secondo il canale Telegram Mash, la deflagrazione ha colpito la ... "Questo è un aeroporto a partire dal quale droni e missili vengono lanciati contro l'". ...Dopo la pandemia e in mezzo alla guerra inperò l'orizzonte è cambiato e ora rimanere ...crescita della produzione industriale sostenuta da materie prime critiche (tasso del 35% mentre la...

Mosca: molti Wagner accettano di difendere la Russia. Kiev: russi pronti a far saltare Zaporizhzhia - Kadyrov: 6 militari ucraini uccisi e 5 catturati vicino a Kreminna - Kadyrov: 6 militari ucraini uccisi e 5 catturati vicino a Kreminna RaiNews

Per la Russia di Vladimir Putin l'ex rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt è "un agente straniero". A distanza di un anno dalla sua partenza dal paese in opposizione all'invasione dell'Ucraina, Go ...Parla Yurii Sheliazenko, leader del Movimento nonviolento a Kiev «Rischio la vita, ma non mi faccio intimidire dai guerrafondai. Putin e Zelensky restano ...