_4.jpg La bandieraall'asta E poi ci sono i bambini e la loro fantasia, "quel posto dove ci piove dentro", per dirla come Italo Calvino. Insieme ad alcuni artisti locali, hanno riempito ......ha deciso di destinare queste risorse per un intervento a favore dei cristiani in. '... piccolo centro urbano ucraino vicino a, nell'oblast di Kiev (a nord - ovest dalla capitale). Nell'...In occasione del viaggio inZuppi ha pregato per i martiri di, aprendo alla mediazione del Vaticano sulle questioni umanitarie: a partire dalla condizione dei bambini ucraini nei ...

Ucraina, a Bucha il memoriale per le 501 vittime del massacro russo TGLA7

È stata la città simbolo dei crimini di guerra russi e ora, a distanza di oltre un anno da quell’orrore che aveva lasciato dietro di sé fosse comuni e centinaia di cadaveri per le strade, Bucha, città ...Dopo le iniziative di accoglienza dei profughi, dopo l’erogazione della colletta diocesana per sostenere gli ucraini che vivono nel dramma del conflitto, dopo le iniziative coordinato tra Caritas vene ...