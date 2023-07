Twitter | Musk limiterà il numero di tweet che gli utenti possono leggere

NON FUNZIONA, IL MOTIVO Difficile capire perché non funziona. Anche senon ha ancora dato una spiegazione ufficiale, è possibile che, come in passato, si sia trattato di un errore dovuto ...Nuova tegola (e nuova regola) per gli utenti di, con il limite di tweet che gli user - verificati e non - possono leggere. Elon, numero 1 del social, annuncia la novità. In breve: 'Gli account verificati sono limitati alla lettura di ...Messa da parte (almeno per il momento) la sfida di arti marziali miste con il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, il patron diElonha estratto un altro coniglio dal cilindro. Ieri gli utenti del social a base di "cinguettii" si sono preoccupati perché, a partire dal primo pomeriggio in Italia, hanno iniziato a ...

Musk limita il numero di tweet visualizzabili: "Le aziende che si occupano di AI raccolgono dati" RaiNews

È inoltre impossibile leggere i messaggi senza connettersi. Il motivo, ha spiegato Musk, è tutelarsi dall'intelligenza artificiale ...Elon Musk ha ufficialmente introdotto un limite importante su Twitter, fissando un numero massimo di tweet che si possono leggere in un giorno.