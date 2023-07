Twitter | Musk fissa limiti per lettura tweet Utenti scelgono Mastodon?

(Di domenica 2 luglio 2023) Nato nel 2016, potrebbe rappresentare un'alternativa Elonha stabilito un numero massimo diche possono essere letti ogni giorno. La ricerca di alternative a questa piattaforma si fa più importante e la fuga verso nuovi social diventa più probabile. In questo sensopuò essere un’alternativa. Nato nel 2016, Metadon ha registrato una crescita negli ultimi tempi. Il suo identikit, del resto, ricorda proprio quello della creatura attualmente nelle mani di: i post sono ordinati in una time-line che si aggiorna su base cronologica, senza l’influsso decisivo di algoritmi vari. Niente abbonamenti, nessuna somma da pagare, niente pubblicità per il social riconducibile al ‘creator’ Eugen Rochko e sostenuto da un meccanismo di crowdfunding. Nella versione italiana, “si ...

Il suo identikit, del resto, ricorda proprio quello della creatura attualmente nelle mani di: ... In termini più semplici, è unautogestito dagli stessi utenti". Mastodon si definisce "il ...... ha spiegato Elonin un tweet. Già ieri l'imprenditore aveva annunciato che non sarebbe più stato possibile leggere i messaggi susenza connettersi tramite un account. 'Quasi tutte le ...Su, proprio 'a casa di', ecco decollare l'hashtag TwitterLite, che fa riferimento all'app disponibile per apparecchi Android. Chi lo utilizza sul proprio smartphone, apparentemente ...

Twitter, perché Elon Musk limita i tweet che si possono vedere Il Tempo

MeteoWeb Twitter in tilt negli Stati Uniti. Dal mattino la piattaforma e’ finita in quella che viene tecnicamente definita un “down”: milioni di follower in Usa hanno segnalato su altri… Leggi ...Elon Musk impone un tetto ai tweet visibili per contrastare il data scraping. Gli utenti protestano e ironizzano, accusandolo di volerli spingere a pagare l’abbonamento.