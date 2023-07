Twitter | Musk fissa limiti per lettura | come evitare il blocco su Android e iOs

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 2 luglio 2023) Gli utenti si sono subito ingegnati per cercare di mantenere un controllo totale sul feed di cinguettii Elondiper gli utenti di, che corrono ai ripari alla ricerca di soluzioni, sue iOs, per eliminare ogni restrizione. Ogni user da ieri può leggere un numero prestabilito di tweet, in base al suo status: una soglia più bassa per chi non è verificato, una quantità maggiore per chi ha la spunta blu a pagamento. La scelta di, dettata apparentemente da ragioni tecniche, è stata progressivamente modificata con l’innalzamento delle soglie. Gli utenti su, però, si sono immediatamente ingegnati per cercare di mantenere un controllo totale sul feed di cinguettii. Su, proprio ‘a ...