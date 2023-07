Tunisia fuori controllo | serve un intervento politico Il monito di Mannino

(Di domenica 2 luglio 2023) La situazione tunisina rischia di essere causa di una crisi gravissima che investe direttamente l’Italia e il Mediterraneo. Al momento è, anche perché la Francia non ci può mettere più un piede. Questa la diagnosi che l’ex ministro democristiano Calogeroaffida a Formiche.net, analizzando le mosse del governo, del Fmi e dell’Ue anche alla luce dell’ultimo Consiglio Europeo e dell’intreccio con un dossier altrettanto strategico e complesso che prende il nome di Libia. I fondi del Fmi a Tunisi saneranno la crisi? Se hanno promesso dei fondi a Tunisi, glieli dovranno dare di corsa. Ricordo che negli anni ’80 noi siamo arrivati a fare con lacose incredibili, penso a grandi quantità di cereali e prodotti alimentari. Oggi la situazione è anche più grave di quel che appare dal momento che non ...

...dall'Unione Europea all'interno del programma Eni di cooperazione internazionale Italia -...concorso gli artisti potranno esporre le proprie opere, (massimo due), ispirate al valore della ...la sinistra. La Polonia si avvia ad elezioni, a fine anno, che saranno cruciali per l' intera ... LaIl dosser era stata inserito, su iniziativa italian, non nel capitolo migrazione ma in ...13 luglio - ' Donnedal comune': selezione di cortometraggi in lingua araba con sottotitoli in italiano, con protagoniste piccole grandi donne da Marocco, Egitto e. - 'Aya ...

Sfax accoglie i morti e teme i vivi Il Manifesto

La situazione tunisina rischia di essere causa di una crisi gravissima che investe direttamente l’Italia e il Mediterraneo. Al momento è fuori controllo, anche perché la Francia non ci può mettere più ...Il governo tunisino e la Banca mondiale hanno siglato un accordo di prestito del valore di 245 milioni di euro per finanziare l'elettrodotto Tunisia-Italia. Il cavo sottomarino Elmed, lungo 200 chilom ...