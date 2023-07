Tumore al seno | è nata l’Alleanza Europa Donna Parlamento

(Di domenica 2 luglio 2023)è realtà. Il nuovo organismo si è insediato il 20 giugno nella nuova Legislatura, per raggiungere un obiettivo ben preciso: difendere i diritti delle pazienti condel. Un traguardo che va oltre le differenze degli schieramenti politici: questa nuova compagine infatti, presentata alla Camera dei Deputati, risulta composta da 26 Senatori e Deputati, sia uomini che donne, appartenenti a diversi gruppi politici. Nessuna divergenza di ‘casacche’ dunque: del resto l’organismo ha bisogno della convergenza di tutti gli schieramenti se si vuole facilitare il dialogo tra le istituzioni e le pazienti. Grande importanza viene ovviamente data all’ascolto delle esigenze delle donne, a cui deve seguire l’impegno per tradurre i loro consigli e la presa in ...

Nella maggior parte dei casi il fegato è sede di metastasi provenienti da altre tipologie di cancro (colon,, polmone). Le cause delal fegato Le cause delal fegato purtroppo non ...GHD è da 20 anni che supporto la consapevolezza sulalcon la sua campagna annuale in rosa che ha raccolto più di 23 milioni di dollari a favore delle organizzazioni benefiche di tutto il mondo impegnate nella lotta a questa malattia, ...Invitiamo tutti a partecipare a questa serata per dare ancora una volta un fortissimo messaggio d'incoraggiamento alle donne che si confrontano con ildele dare loro la forza di guardare ...

Cane "fiuta" il cancro al seno della sua amica umana e le salva la vita greenMe.it

Di solito si usa il laser. A chi rivolgersi per non rischiare, il umero di sedute necessarie, i costi, quando a carico del Servizio sanitario. In caso di esposizione al sole necessaria la protezione t ...Otto ore sotto i ferri e quattro giorni di terapia intensiva per l'asportazione chirurgica della mammella: non è stata facile la mastectomia subita dalla Duchessa di York ...