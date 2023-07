TS – La Rosucci dà il benvenuto a Weah nel mondo Juve | il video

Leggi su justcalcio

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-01 23:07:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: La stella delle bianconere ha incontrato l’ala statunitense, arrivata da poco a Torino e che ha scelto la maglia numero 22, dandogli il “nella famiglia bianconera” e facendogli “in bocca al lupo” per la sua nuova avventura. A fine incontro la richiesta della bianconera “Facci vincere” con la risposta del figlio di George: “Spero vinciate anche voi, lo faremo insieme“. Guarda la galleryè il nuovo 22 della: le FOTO con Manna e Calvo J-Women, l’unica vincente negli ultimi due anni In casa bianconera, a portare i trofei a Torino negli ultimi due anni ci ha pensato lantus femminile con lada protagonista. Con lo storico ...