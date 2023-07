Truffa POS | attenzione a questi nuovi tentativi Ecco come fanno

Leggi su blowingpost

(Di domenica 2 luglio 2023) Negli ultimi anni abbiamo potuto vederele persone stiano sempre di più incrementando l’utilizzo dei pagamenti con carta di credito o bancomat, sarà perché spesso si rimane senza contanti a causa delle transazioni fatte oramai prevalentemente solo con metodi elettronici tracciabili; la carta dunque resta l’unica certezza granitica per effettuare un acquisto, ed allo stesso tempo, lo stato italiano è ben lieto di questa tendenza, così da poter monitorare sempre con più accuratezza l’utilizzo del denaro in modo lecito da parte del cittadino. Ricordiamo infatti che è stato proprio il governo ad introdurre non molto tempo fa l’obbligo di POS per tutti gli esercenti e la possibilità di pagare anche piccole somme tramite carta di credito o bancomat, una mossa per lo più mirata a diminuire l’utilizzo del contante in maniera incontrollata. L’utilizzo così diffuso ...