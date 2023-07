(Di domenica 2 luglio 2023), obiettivo per la porta dell’Inter, alle 21 giocheràcon la sua Ucraina perre la Francia-21 ai quarti di finale dell’Europeo. Si gioca allo stadio Cluj Arena di Cluj-Napoca, in Romania. La squadra vincitrice affronterà in semifinale la Spagna, che ha già superato il turno battendo 2-1 la Svizzera ai supplementari. Di seguito leufficiali. EUROPEO-21, LEUFFICIALI DI FRANCIA-UCRAINA FRANCIA (4-3-3): Chevalier; Kalulu, Simakan, Lukeba, Nkounkou; Le Fée, Caqueret, K. Thuram; Barcola, Gouiri, Cherki. A disposizione: Meslier, Bajic, Larouci, Badé, Kalimuendo, Chotard, Gendrey, Adli, Diakité, Wahi.Commissario Tecnico: Sylvain Ripoll Ucraina (4-2-3-1):; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; ...

Trubin sfida la Francia! Titolare con l'Ucraina Under-21: le formazioni

