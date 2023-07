Tramonto livornese | il sole si tuffa in mare ed emoziona La poesia di Caproni

(Di domenica 2 luglio 2023) La Terrazza Mascagni è la location privilegiata sul lungo. Qui cittadini e turisti si regalano un selfie per non dimenticare

La Terrazza Mascagni è la location privilegiata sul lungomare. Qui cittadini e turisti si regalano un selfie per non dimenticareVenerdì 14 luglio sulla spiaggia del Gombo 'Bobo Rondelli', l'eclettico cantautore e chittaristasuonerà il suo repertorio aspettando il. Martedì 18 luglio alle 18 al Centro ...Venerdì 14 luglio sulla spiaggia del Gombo 'Bobo Rondelli', l'eclettico cantautore e chitarristasuonerà il suo repertorio aspettando il. Martedì 18 luglio alle 18 al Centro ...

Tramonto livornese, il sole si tuffa in mare ed emoziona. La poesia ... LA NAZIONE

La Terrazza Mascagni è la location privilegiata sul lungomare. Qui cittadini e turisti si regalano un selfie per non dimenticare ...La Terrazza Mascagni è la location privilegiata sul lungomare. Qui cittadini e turisti si regalano un selfie per non dimenticare.